Słoń pobity przez swoich opiekunów. Dwóch poganiaczy aresztowanych

- Zabierali słonicę do miejsca kąpieliskowego. Wtedy słonica nagle rzuciła się do biegu na widok innego słonia. Opiekunom trudno było ją uspokoić - powiedział dziennikowi „The Indian Express” jeden z poganiaczy słoni, w Indiach nazywanych „mahoutami”.

Na nagraniu wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych w niedzielę, widać, jak dwóch kornaków, poganiaczy słoni, bije 18-letnią słonicę Jayamalyathę kijami po nogach. Słonica trąbi z bólu, lecz Vinil Kumar i jego asystent Sivaprasad nie przerywają bicia.

- Bicie słoni przez mahoutów nie jest właściwe. Tresura za pomocą bólu i bicia, nie jest dobra” - tłumaczy PAP kornak Bishnu Choudhary z miejscowości Sauraha w Nepalu, która słynie z hodowli słoni. „Bicie i kłucie, a także haki stosują niedoświadczeni i niecierpliwi mahoutowie - dodaje kornak z niemal 30-letnim doświadczeniem w zawodzie.

This incident happened in Elephant Camp, at Thekkampatti, Kovai District, Mettupalayam, India. Two keepers were hitting the elephant non stop using bamboo sticks. Hope @PetaIndia and Animal Welfare will take severe action. @peta @PETAAsia @PETAUK pic.twitter.com/me3DvN2fXy