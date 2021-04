Podczas ucieczki potrącił policjanta. Zarzuty i areszt dla 41-latka

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia na kieleckim Białogonie. Jak poinformował we wtorek Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach mężczyzna chciał uciec autem z miejsca interwencji.

Przygniótł funkcjonariusza do ogrodzenia

Policjanci zablokowali mu drogę ucieczki, a następnie jeden z nich otworzył drzwi i polecił mu wysiąść z samochodu. Wówczas 41-latek gwałtownie ruszył autem, przygniótł policjanta do pobliskiego ogrodzenie i ciągnął go przy pojeździe. Następnie porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo.

- Drogę zablokowali mu kolejni funkcjonariusze, którzy go zatrzymali – przekazał Prokopowicz.

Policjant trafił do szpitala

Interweniujący policjant ze złamaną ręką trafił do szpitala, a zatrzymany mężczyzna do policyjnego aresztu. 41-latek był trzeźwy, jednak funkcjonariusze znaleźli przy nim amfetaminę. Pobrano od niego krew do dalszych badań na zawartość narkotyków.

- Prokurator przedstawił Norbertowi Sz. dwa zarzuty - czynnej napaści na funkcjonariusza policji i spowodowania u niego obrażeń ciała do tego w warunkach recydywy oraz drugi - dotyczący posiadania narkotyków – dodał Prokopowicz.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Norbertowi Sz. grozi kara łączna do 18 lat pozbawienia wolności.