Pijany wiózł na skuterze… rower

Pijany 43-latek wiózł na skuterze rower. Świadkami tej nietypowej sceny byli policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli. Jak się okazało, mieszkaniec gminy Wola Uhruska miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - poinformowała lubelska policja.

Do incydentu doszło w miniony piątek około godz. 21 we wsi Bytyń (woj. lubelskie). 43-latek przewoził na skuterze rower. "Mężczyzna tłumaczył policjantom, że wiezie pojazd z naprawy" - przekazała sierż. sztab. Elwira Tadyniewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

"Badanie alkomatem przeprowadzone przez mundurowych wykazało, że miał w organizmie ponad 0,6 promila" - zaznaczyła policjantka.

Dodatkowo, okazało się, że 43-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa motorowerzysty trafi do sądu, teraz mieszkaniec gminy Wola Uhruska odpowie za niestosowanie się do orzeczeń oraz za jazdę pod wpływem alkoholu.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

