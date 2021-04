Kolejne transfery do Hołowni. Wśród nich poseł KO

O możliwym transferze polityka Nowoczesnej Mirosława Suchonia do Polski 2050 napisał tygodnik "Wprost". - Mogę jedynie potwierdzić, że spotkałem się z Szymonem Hołownią i jest pod dużym wrażeniem - powiedział gazecie Suchoń.

Hołownia, informując o dołączeniu do jego partii nowych osób, podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że z nimi na pokładzie zamierza doprowadzić do realizacji swoich celów. - Do zmiany jakości polskiej polityki - podkreślił. Jak dodał, zamierza pokazać, że "nowa jakość w tej polityce naprawdę jest możliwa".

"Ludzie z doświadczeniem"

Jak zauważył, są to ludzie z doświadczeniem. - To ludzie, którzy już tej polityki samorządowej, czy sejmowej, czy obywatelskiej liznęli. Takich ludzi potrzebujemy na naszym pokładzie, bo tacy ludzie, też są w stanie realnie pokazywać całemu ruchowi na czym polega polityczna sprawczość - powiedział Hołownia.

Poseł Mirosław Suchoń podkreślił, że to wielki zaszczyt dołączyć do Polski 2050, "ale i wielkie zobowiązanie". - Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050 - powiedział były już poseł KO.

Jak mówił, "w centrum parlamentaryzmu powinny być sprawy obywateli, ich troski i problemy, a nie politycy". - Jestem pewien, że ruch Szymona Hołowni będzie kształtował Polskę przez kolejne lata, a ja chcę w tym procesie uczestniczyć - zaznaczył poseł.

Podjąłem decyzję o dołączeniu do @PL_2050 i @szymon_holownia Cieszę się, że będę mógł współtworzyć jeden z najaktywniejszych ruchów społecznych w Polsce. Wiem, że znalazłem się w gronie wspaniałych ludzi. Przed nami ciężka praca. Do zobaczenia w całej Polsce! pic.twitter.com/UamMrGDzlW — Mirosław Suchoń 🇵🇱🇪🇺✌️ (@MiroslawSuchon) April 20, 2021

Grzegorz Nowosielski zaznaczył, że 19 lat pracy na stanowisku burmistrza dały mu ogromny bagaż doświadczeń, którym chętnie się podzieli. - Jako samorządowiec jestem daleki od ideologii, bo ścieżka rowerowa czy autostrada nie ma barw politycznych - powiedział.

- Bardzo blisko mi do Ruchu Polska 2050, który również daleki jest od ideologii. Chcę być blisko ludzi - dodał Nowosielski.

Z kolei warszawska aktywistka Wanda Brociek zaznaczyła, że dla niej ważne jest, "aby we wszystkich filarach ruchu: w głowie, sercu i rękach tkwiły te same wartości". - Chciałabym, aby ludzie dołączający do nas mieli określoną wrażliwość społeczną - powiedziała Brociek.