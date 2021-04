Poseł Zjednoczonej Prawicy dołączy do Hołowni? "Sytuacja jest delikatna"

Temperatura przy Wiejskiej rośnie z godziny na godzinę, wraz ze wzmożeniem dyskusji o końcu koalicji Zjednoczonej Prawicy wielu parlamentarzystów podejmuje z nami intensywne rozmowy, kolejne transfery do Polski 2050 nie są wykluczone w tym tygodniu - powiedział szef tej partii Michał Kobosko.

Kobosko zaznaczył, że jeszcze nie może potwierdzić informacji o rozszerzeniu koła Polski 2050 o kolejnego parlamentarzystę. Podkreślił, że "sytuacja jest delikatna", a każdy transfer i rozmowy na ten temat to przypadek traktowany indywidualnie.

- Temperatura rozmów jest tym wyższa, im wyższa jest temperatura przy Wiejskiej, a ona rośnie z godziny na godzinę. Wraz z narastaniem dyskusji o końcu koalicji Zjednoczonej Prawicy, naturalnym jest, że wielu posłów, parlamentarzystów przygląda się i podejmuje z nami intensywne rozmowy. Wszyscy zastanawiają się, jak to będzie, kiedy rząd może się rozpaść - powiedział Kobosko.

Zapytany o pojawiające się w Sejmie głosy, że do koła Polski 2050 miałby dołączyć poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, Kobosko oświadczył, że nie będzie komentował konkretnych nazwisk.

Sami się zgłaszają?

- W momencie, kiedy udało się utworzyć koło parlamentarne Polski 2050, przestaliśmy aktywnie szukać parlamentarzystów, którzy by zasilili nasze grono. Sporo osób się do nas zgłasza. Nie mówimy nie, tym, którzy wyrażają zainteresowane, a my widzimy, że ich wejście na nasz pokład miałby sens, mógłby wzmocnić naszą organizację, ale konkretnych nazwisk nie komentujemy - zaznaczył.

Koło sejmowe Polski 2050 zostało zarejestrowane w lutym, później przekształcono je w koło parlamentarne. Jego przewodniczącą jest była posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek, a w skład koła wchodzą także byłe posłanki KO Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska oraz senator Jacek Bury. W marcu do koła dołączył b. poseł KO Tomasz Zimoch.

W kwietniu sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni, jej prezesem został Michał Kobosko

