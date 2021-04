Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Komu przysługuje?

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu przed tygodniem prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 25 kwietnia. W międzyczasie rząd ogłosił, że od 19 kwietnia br. możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli.

MRiPS wyjaśnia, że w związku z tą sytuacją rodzicom dzieci przedszkolnych i uczęszczających do żłobka, którzy już wcześniej złożyli wniosek o dodatkowy zasiłek do 25 kwietnia, wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r. bez konieczności składania nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

Zasiłek w razie nieprzewidzianego zamknięcia

Natomiast w sytuacji, gdy mimo otwarcia placówek opiekuńczych (żłobków, przedszkoli) od 19 kwietnia 2021 r. nastąpi jednak nieprzewidziane zamknięcie placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty zasiłku za okres od 19 kwietnia rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku - za okres, w jakim placówka jest zamknięta.

Te zasady dotyczą wyłącznie wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków i przedszkoli. W pozostałych przypadkach, czyli w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) rodzice/opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie wcześniej złożonych wniosków.