Prognoza pogody na niedzielę. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg

Jak podaje IMGW, w powiecie tatrzańskim (woj. małopolskie) prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st., "powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników".

Oblodzenie w tej części Małopolski może wystąpić w godzinach porannych w niedzielę oraz w poniedziałek.

W niedzielę Polska będzie na skraju klina wyżu znad Morza Barentsa i północnej Skandynawii, w tej samej polarnej morskiej masie powietrza, na wschodzie nieco cieplejszej a na zachodzie chłodniejszej - informuje IMGW.

Ciśnienie będzie spadać. Będzie już mniej opadów, ale nadal w dzień miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Pojawią się za to większe przejaśnienia, szczególnie na północy kraju m.in. na Pomorzu, w Lubuskiem czy woj. kujawsko-pomorskim. Temperatura będzie podobna jak w sobotę. Na południowym-wschodzie np. w Suwałkach termometry pokażą nawet 16 st. C. W szczytowych partiach Sudetów może spaść śnieg i tam temperatura spadnie poniżej zera, od-3 do -1 st. C.

