Resort zdrowia przekazał, że nowe przypadki dot. woj.: śląskiego (2691), mazowieckiego (1999), wielkopolskiego (1575), dolnośląskiego (1524), małopolskiego (1323), łódzkiego (1095), pomorskiego (881), kujawsko-pomorskiego (780), lubelskiego (724), zachodniopomorskiego (641), podkarpackiego (552), świętokrzyskiego (438), warmińsko-mazurskiego (354), opolskiego (351), podlaskiego (349), lubuskiego (325).

161 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 15 763 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (2691), mazowieckiego (1999), wielkopolskiego (1575), dolnośląskiego (1524), małopolskiego (1323), łódzkiego (1095), pomorskiego (881), kujawsko-pomorskiego (780), lubelskiego (724), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 17, 2021

Ile testów wykonano?

W ciągu doby wykonano ponad 85,4 tys. testów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 85,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/P1xmsXpiKg — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 17, 2021

W szpitalach przebywa 32 tys. 73 chorych z COVID-19, czyli o 708 mniej niż w piątek. Do respiratorów podłączono 3 tys. 372 pacjentów, czyli ostatniej doby zwolniło się 53 urządzeń – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 tys. 918 łóżek i 4 tys. 552 respiratorów.

Tydzień wcześniej, 10 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 34 tys. 167 pacjentów, w tym 3 tys. 373 pod respiratorem.

Dodatkowo ministerstwo przekazało w sobotę, że kwarantanną objęto 334 797 osób, a wyzdrowiało dotąd 2 285 221 zakażonych.



Pfizer zwiększa dostawy szczepionek do Unii Europejskiej

Biuro prasowe Pfizer Polska przekazało, że w wyniku modyfikacji wprowadzonych w styczniu w zakładzie w Puurs i innych działań na rzecz zwiększenia produkcji w Europie firma znacząco zwiększyła wielkość dostaw.

"W pierwszym kwartale dostarczyliśmy do Polski pełną zadeklarowaną liczbę dawek, czyli 4,5 mln. W drugim kwartale wielkość dostaw wzrosła, a dodatkowo byliśmy w stanie przyspieszyć dostawy w krótkim terminie – uzgodniliśmy z Komisją Europejską przyspieszenie dostawy 50 mln dawek i obecnie spodziewamy się dostarczyć do Unii Europejskiej 250 mln dawek szczepionki Comirnaty w II kwartale 2021 r." – poinformowała firma.

Ruszyły zapisy dla 54-latków

W sobotę ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 54-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.





Według obowiązującego kalendarza codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od soboty zapisywać może się już rocznik 1967 (54 lata), w poniedziałek będzie mógł to uczynić rocznik 1968 (53 lata), we wtorek rocznik 1969 (52 lata).

ZOBACZ: Świat tworzy szczepionki przeciw Covid-19. Wiemy ile jest opracowywanych

Kalendarz ustalono według tej zasady do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

WIDEO - Dziennikarka Polsat News odeszła nagle. Rocznica śmierci Ewy Żarskiej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/Polsatnews.pl