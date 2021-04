Konfederacja nie rozmawia z Ziobrą - Bosak w "Debacie Tygodnia"

O najcięższym kryzysie w koalicji rządzącej od 2015 roku mówią socjolodzy, którzy twierdzą, że coraz więcej kwestii zaczyna dzielić Zjednoczoną Prawicę. Jarosław Gowin przekonywał dziś na konwencji Porozumienia, że po pandemii trzeba od nowa wymyślić polityczny świat, Polskę i centroprawicę - zapraszając jednocześnie wszystkich chętnych do współpracy. Dyskutowali o tym goście "Debaty Tygodnia".

Zdaniem goszczących w "Debacie Tygodnia" politologów w Zjednoczonej Prawicy trwa największy polityczny kryzys od 2015 roku. Pojawiające się rozbieżności między rządzącymi ugrupowaniami mogą doprowadzić do wcześniejszych wyborów - twierdzą eksperci.

"Najcięższy kryzys koalicji"

- Mamy do czynienia z najcięższym kryzysem koalicji rządzącej od 2015 roku. Ta rozbieżność pomiędzy PiS-em a Porozumieniem, a jednocześnie między PiS-em a Solidarną Polską w kwestii poparcia ratyfikacji unijnych pieniędzy (może doprowadzić do tego - red.) że wybory mogą się odbyć późną jesienią lub wczesną wiosną przyszłego roku, bo to będzie efekt niemożności dogadania się tych trzech członów - powiedział w "Debacie Tygodnia" Marcin Palade, socjolog.

- Są poważne spory, odłożono na chwilę debatowanie nad problematyką europejską i funduszu odbudowy, (bo - red.) Gowin wyszedł z nowymi ideami - zauważył prof. Radosław Markowski, socjolog z Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Przyznał jednocześnie, że "ten program wygląda nawet sensownie".

Jednocześnie Markowski powiedział jednak, że Gowin "opuszczał niejedno ugrupowanie i ma małą wiarygodność".

WIDEO - Socjolodzy o sytuacji politycznej Zjednoczonej Prawicy

Bosak: Nie ma rozmów z Ziobrą

Krzysztof Bosak (Konfederacja) zapytany przez Grzegorza Jankowskiego, czy jego formacja prowadzi z Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobrą polityczne rozmowy zaprzeczył.



Zapytany o zapowiedź marszałka Piotra Zgorzelskiego (PSL) o stworzeniu rządu technicznego, odpowiedział, że jest to kolejna plotka.

- Nikt nie prowadzi takich rozmów. Nie da się zbudować większości, w której będzie Lewica, Konfederacja, Gowin i nie wiadomo kto jeszcze - odpowiedział Krzysztof Bosak.

WIDEO - Bosak: Nikt nie prowadzi rozmów o rządzie technicznym

