Awaria Twittera. Jaka jest przyczyna?

"Coś mi Twitter szwankuje. Sprawdzam czy działa" – napisał w sobotę rano Zbigniew Hołdys. O tym, że jest widoczny, poinformowała go po południu europosłanka Róża Thun.

Jednak nie przez cały czas serwis społecznościowy był w pełni sprawny. Serwis Downdetector, monitorujący problemy z Twitterem, notuje wysyp zgłoszeń o awariach. Tylko o 2:20 w nocy polskiego czasu zgłoszono ich 700. Największy wysyp nastąpił 12 godzin później, kiedy liczba zgłoszeń osiągnęła niemal tysiąc. Po godz. 18 w sobotę, liczba zgłoszonych awarii nadal rośnie.

Wielu użytkowników doświadcza problemów z logowaniem, odpowiadaniem na wpisy lub przerwami w działaniu serwisu. Część twitterowiczów napotyka na komunikat "Wystapił błąd, ale nie martw się - spróbuj ponownie".

"Wiemy, że niektóre części Twittera wciąż nie działają niektórym z was. Naprawiamy problem z serwerami, żeby wszystko wróciło do normy. Dziękujemy, że z nami jesteście" - napisała firma na koncie @TwitterSupport.

We know that parts of Twitter still aren’t working for some of you. We’re fixing an issue with our servers to get things back to normal soon. Thanks for sticking with us.