Pierwszy tweet założyciela Twittera sprzedany za blisko 3 mln dolarów

Tweet o treści "właśnie konfiguruję mojego twittera" został opublikowany 21 marca 2006 roku. Wiadomość licytowano w poniedziałek na platformie aukcyjnej Valuables. Za transakcję zapłacono kryptowalutą ether.

Dorsey zadeklarował, że zysk ze sprzedaży przeznaczy na pomoc ofiarom pandemii Covid-19 w Afryce.

"To nie jest tylko tweet!"

"To nie jest tylko tweet! Myślę, że po latach ludzie zdadzą sobie sprawę z prawdziwej wartości tego wpisu, tak jak było z obrazem Mona Lisa" - napisał na Twitterze nabywca wiadomości. Estavi jest właścicielem firmy Bridge Oracle działającej w obszarze technologii blockchain.

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ