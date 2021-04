Zdaniem policji, "wiele osób" zginęło w strzelaninie w magazynie FedEx w amerykańskim Indianapolis. Na miejscu wciąż trwa akcja służb - podało CNN.

Shooting Is Reported at FedEx Warehouse in Indianapolis https://t.co/Ic5Wye0eFr — America’s Hot Topics (@america_topics) April 16, 2021

⭕#ÚLTIMAHORA



Reportan tiroteo en instalaciones de la empresa de paquetería #FedEx en #Indianápolis.



Información en proceso. pic.twitter.com/FoirMxNyQn — Héctor Tapia | El Tabasqueño (@HectorTapia_) April 16, 2021

Miejsce, gdzie doszło do wymiany strzałów, leży nieopodal międzynarodowego lotniska.

Amerykańskie służby zamknęły przebiegającą w pobliżu autostradę. Zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do placówki FedEx, a kierowcy szukali alternatywnych tras.

#TrafficAlert



I-70 is closed in both directions between I-465 and Ronald Regan Pkwy due to police activity in the area. Please seek alternate routes — Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) April 16, 2021

Telewizja Fox News informuje, że niektórzy pracownicy FedEx zdołali skontaktować się z bliskimi i poinformować ich o zdarzeniu. Niektórzy z nich są ranni.

Wkrótce więcej informacji.

wka/Polsatnews.pl