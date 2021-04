Strzelanina w Tennessee. Policja: wiele ofiar

W szkole średniej w Knoxville w stanie Tennessee doszło w poniedziałek do strzelaniny; media informują o ofiarach, wśród których jest policjant.

Na miejscu są służby bezpieczeństwa. Nie jest wiadomo, czy zagrożenie minęło. Policja radzi omijać teren zdarzenia.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx