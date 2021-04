Tragiczny wypadek na S1. Kamper uderzył w ciężarówkę, zginęło dziecko

Jak poinformował rzecznik komendy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Krystian Biesiadecki, w wypadku brało udział pięć pojazdów: dwie ciężarówki z naczepami, dwa samochody osobowe i jeden samochód dostawczy; jeden z samochodów ciągnął przyczepę kempingową.

Strażak przekazał, że wskutek wypadku zginęło dziecko w wieku około roku. Rannych zostało też sześć osób, wśród nich rodzice dziecka. Wcześniej śląska drogówka przekazała PAP, że przyczyną wypadku było najprawdopodobniej zjechanie na przeciwległy pas ruchu przez kierowcę busa i czołowe zderzenie z innym pojazdem. W te samochody uderzyły jeszcze trzy kolejne.

Droga S1 po wypadku między węzłami Lotnisko i Mierzęcice została zablokowana. Drogówka sugeruje, aby kierowcy podróżujący w piątek rano pomiędzy A1 a drogą nr 91 (starą "jedynką") wybierali przejazd między Pyrzowicami a Siewierzem drogą krajową nr 78.

Odcinek Pyrzowice-Podwapie

Pierwsza jezdnia tego liczącego ok. 9,7 km odcinka została otwarta jesienią 2006 r. Ruch odbywa się tam w obu kierunkach; co pewien czas dochodzi do poważnych wypadków.

Odcinek S1 Pyrzowice–Podwarpie jest jednym z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka–Zwardoń.

