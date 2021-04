Na nagraniu słychać, jak policjant krzyczy "zatrzymaj się natychmiast" i "pokaż ręce". Kiedy trzynastolatek spełnia żądanie, pada strzał. Wcześniej policja twierdziła, że Adam Toledo miał w ręce pistolet.

Z opublikowanego nagrania z kamery policyjnej, jaką miał przy kamizelce funkcjonariusz, wynika, że 13-latek nie trzymał w ręce broni. Nastolatek był ściągany przez jednego z funkcjonariuszy 29 marca. W następstwie publikacji wideo, w mieście rozpoczęły się protesty i wystąpienia przeciw brutalności policji.

God please make the senseless killings stop! #AdamToledo had his hands up -no gun-the officer killed him in less than a second. When will the killing of Black & Brown men, women and children end? Prayers to his family who will never get a chance to see their child grow up. pic.twitter.com/AcGbIRXMZ3