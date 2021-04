Gaz do gotowania sprzedawali... kierowcom. Mieli własną rozlewnię

Zorganizowana grupa przestępcza kupowała legalny gaz grzewczy i sprzedawała go kilkudziesięciu stacjom paliwowym w czterech województwach. We wspólnej akcji policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymanych zostało 17 osób. Śledczy oszacowali straty Skarbu Państwa za pół roku działalności gangu. To 4 miliony złotych, ale grupa działała prawie 3,5 roku.

Blisko 190 funkcjonariuszy z CBŚP i KAS wzięło udział w akcji rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu gaz grzewczy jako napędowy za pośrednictwem stacji LPG. Śledczy przeprowadzili akcję w czterech województwach - mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymanych zostało 17 osób. Zatrzymań dokonali wspólnie policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zaopatrywali kilkadziesiąt stacji

- W działaniach wzięło udział blisko 190 funkcjonariuszy, którzy przeszukali 70 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania, użytkowania i siedziby podmiotów gospodarczych, zamieszanych w nielegalny proceder. Zabezpieczono dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony - podała nadkom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP.

Zatrzymano 17 osób, które zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Przestępczy proceder rozpoczynał się legalnym nabyciem gazu płynnego LPG w składach podatkowych prowadzonych przez spółkę działającą na rynku energetycznym.

Następnie gaz ten był przewożony do składu podatkowego prowadzonego przez członków grupy przestępczej, gdzie tworzono fałszywą dokumentację - wyjaśniła rzeczniczka prokuratury Krystyna Gołąbek.

"Z dokumentów wynikało, że większość legalnie zakupionego gazu jest sprzedawana dalej jako gaz grzewczy, nieobjęty podatkiem akcyzowym i opłatą paliwową. W rzeczywistości większość tego gazu była sprzedawana po konkurencyjnych cenach jako paliwo silnikowe kilkudziesięciu stacjom tankowania LPG" - podała siedlecka Prokuratura Okręgowa.

Areszty, poręczenia i dozory

Grupa działała od stycznia 2018 r. do kwietnia 2021 r. "Oszacowano, że w okresie tylko sześciu miesięcy, Skarb Państwa mógł być narażony na straty wysokości ponad 4 mln zł. Trwają wyliczenia strat, jakie mógł ponieść Skarb Państwa w całym okresie działania grupy" - przekazała Anita Wielanek, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Trzech zatrzymanych usłyszało w prokuraturze zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, pozostałym sprawcom zarzucono udział w takiej grupie.

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora siedem osób decyzją sądu trafiło do aresztu. Pozostali podejrzani zostali objęci m.in. policyjnym dozorem i poręczeniami majątkowymi.

Gaz płynny LPG to mieszanina propanu i butanu przechowywana w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci cieczy, ale wykorzystywana w postaci gazu. Służy najczęściej do spalania w urządzeniach grzewczych, jako paliwo do kuchenek gazowych, grilli, ale także w fabrykach ceramiki czy cegielniach jako opał. Wykorzystywany jest w budownictwie m.in przy pracach dekarskich, instalacyjnych oraz do obróbki i cięcia metali. Gaz ten wykorzystywany jest także powszechnie jako paliwo do spalinowych silników samochodowych.

