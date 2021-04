Szefowa KE zaszczepiona. Jutro preparat przyjmie Angela Merkel

"Po tym, jak przekroczyliśmy liczbę 100 milionów szczepień w UE, bardzo się cieszę, że dostałam dziś (w czwartek) pierwszą dawkę szczepionki na Covid-19" - napisała von der Leyen.

"Szczepienia będą dalej nabierać tempa w miarę przyspieszania dostaw w UE. Im szybciej się zaszczepimy, tym szybciej będziemy mogli opanować pandemię" - oceniła.

