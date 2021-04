Szczepienia w aptekach. "Raport" o tym, jak przygotowują się farmaceuci

Już ponad tysiąc farmaceutów ma uprawnienia do tego, by szczepić, a kolejnych sześć tysięcy stara się je właśnie uzyskać. Reporterzy "Raportu" sprawdzili jak aptekarze przygotowują się do tego zadania i towarzyszyli im w trakcie kursu. Zapytali także czy apteki są gotowe na to, by stać się punktami szczepień. Reportaż Pauliny Rutkowskiej.