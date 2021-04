Mężczyzna próbował wykorzystać nieuwagę kobiety, która podczas mycia samochodu zostawiła kluczyki w stacyjce. Zakradł się i próbował wsiąść do auta. Właścicielka Audi zareagowała w porę, oblewając złodzieja wodą.

Do tej zuchwałej próby kradzieży doszło w minioną niedzielę, około godz. 21.20 na terenie stacji paliw w Bolkowie na Dolnym Śląsku.

Właścicielka Audi przyjechała na myjnię samoobsługową. W trakcie mycia auta, do jej pojazdu od strony kierowcy podszedł młody mężczyzna ubrany w granatową koszulkę z krótkim rękawem z napisem POLICJA. Sprawca otworzył drzwi samochodu i widząc pozostawione w stacyjce kluczyki, próbował wsiąść do pojazdu.

Potraktowała złodzieja wodą

Czujna właścicielka zareagowała błyskawicznie, kierując na twarz niedoszłego złodzieja strumień wody pod ciśnieniem. Ta taktyka okazała się skuteczna. Mężczyzna zrezygnował ze swojego planu i wraz z "wspólnikiem" odjechali z miejsca Volkswagenem w kierunku Jawora.

ZOBACZ: Lublin. Zatrudniła się do sprzątania. Wpadła na kradzieży pieniędzy ze skarbonki dziecka [WIDEO]

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu myjni.

W tym czasie właścicielka Audi... spokojnie dokończyła mycie samochodu, a następnie powiadomiła o zdarzeniu policję. Patrol, na terenie jednej ze stacji paliw w Jaworze, napotkał pojazd, którym poruszali się sprawcy. W Volkswagenie policjanci znaleźli mokrą koszulkę z napisem "POLICJA". Jej właściciel został przeszukany, w bieliźnie mężczyzny znaleziono narkotyki.

WIDEO: Próbował ukraść auto na myjni. Kobieta potraktowała go wodą

Kolejna próba

29-latek, który próbował ukraść Audi, oraz jego 31-letniego kolega zostali zatrzymani, noc spędzili w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszeli zarzuty, a Prokurator Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

O dalszym losie podejrzanych zdecyduje już sąd. Oboje na pewno odpowiedzą za usiłowanie kradzieży samochodu, natomiast 29-latek dodatkowo usłyszy zarzut posiadania środków odurzających. Ponadto odpowie również za noszenie ubioru z napisem "POLICJA", co w myśl obowiązujących przepisów jest nielegalne.

ZOBACZ: Wjechał na myjnię. Omal nie stracił samochodu [WIDEO]

To już kolejny przypadek próby kradzieży samochodu na myjni samoobsługowej. Pod koniec marca pisaliśmy o podobnym zdarzeniu, do którego doszło we Wschowie w woj. lubuskim. Tam właściciel samochodu w ostatniej chwili wskoczył na miejsce pasażera i po chwili wyrwał kluczyki ze stacyjki. Złodziej uciekł, ale szybko został odnaleziony i zatrzymany.

WIDEO - Prof. Wojciech Maksymowicz odchodzi z klubu PiS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ sgo/Interia