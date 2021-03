Wjechał na myjnię. Omal nie stracił samochodu [WIDEO]

Według relacji świadków, mężczyzna przez dłuższy czas spacerował w pobliżu myjni i obserwował klientów. Gdy zauważył, że właściciel skody zostawił kluczyki w stacyjce, postanowił to wykorzystać. 38-latek korzystając z chwili, kiedy właściciel mył auto po drugiej stronie, wsiadł za kierownicę.

Kiedy właściciel zauważył, co się dzieje, wsiadł na miejsce pasażera. Wewnątrz auta rozpoczęła się szamotanina. Złodziej zdołał odjechać jedynie kilka metrów, bo mężczyzna w porę wyciągnął kluczyki ze stacyjki. 38-latek uciekł, jednak po kilku minutach wpadł w ręce policjantów.

- Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej we Wschowie i podjął decyzję o tym, że najbliższe trzy miesiące 38-latek spędzi w areszcie - relacjonuje komisarz Maja Piwowarska z Komendy Miejskiej Policji we Wschowie.

