Naukowcy stworzyli embrion będący hybrydą człowieka i małpy

- Pewnego dnia możliwe stanie się stworzenie tkanek ludzkich służących przeszczepowi serca lub nerek - stwierdził Izpisua, szef laboratorium genetycznego w kalifornijskim Instytucie Salka.

Hiszpański badacz wyjaśnił, że stworzenie embriona będącego hybrydą człowieka i małpy możliwe było podczas prac w chińskich laboratoriach. Dodał, że w pracach tych uczestniczyli naukowcy z chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Kunming, a także z Katolickiego Uniwersytetu im. Św. Antoniego w hiszpańskiej Murcji.

Scientists led by Juan Carlos Izpisua Belmonte @salkinstitute created the first human-monkey embryo to study early development. I spoke to Belmonte about why he pursued the study and where he hopes the research will lead. https://t.co/RYbRPSOWT6