80-latek zapomniał okularów. Wygrał ponad pół miliona złotych

80-letni Denis Fawsitt jest zapalonym graczem. Senior co tydzień chodzi do kolektury i próbuje swojego szczęścia w loterii EuroMillions.

Mężczyzna zawsze skreśla te same cyfry - daty urodzin członków swojej rodziny. Tym razem jednak idąc wysłać zakład zapomniał swoich okularów i nie mógł wypełnić kuponu. Zamiast tego zdecydował się kupić los na chybił-trafił.

Los się do niego uśmiechnął. 80-latek wygrał ponad 116 tys. funtów (ponad pół miliona złotych).

- Okazało się, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu - powiedział mężczyzna.

Congratulations Denis and Ann on your £116K #EuroMillions win! 💛#NationalLottery #DreamComeTrueMoney pic.twitter.com/VKTJYW6yvw