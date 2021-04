USA i UE gromadzą znacznie więcej szczepionek niż potrzebują. "To nowy kolonializm"

Bogate kraje zabezpieczają wielokrotnie więcej szczepionek niż potrzebują. To forma "nowego kolonializmu", ale jednocześnie może prowadzić do tego, że pandemia nigdy się nie skończy – uprzedzają eksperci.

- Niebezpiecznie zbliżamy się do epoki, w której zaszczepione i niezaszczepione kraje to po prostu kolejna warstwa podziału na tych, którzy mają i tych, którzy nie mają, kolonizatorów i kolonizowanych – pisze amerykańsko-nigeryjski strateg polityczny Akin Olla.

Wiele krajów wciąż nie szczepi

Podkreśla, że kiedy bogate kraje gromadzą szczepionki w liczbie trzykrotnie przekraczającej ich potrzeby, w połowie lutego akcja szczepienia nie ruszyła jeszcze w 130 spośród ok. 200 krajów na świecie. – To zwiększa ryzyko koszmarnego scenariusza nieskończonej pandemii – pisze Olla.

Tekst analityka publikuje brytyjski "The Guardian". Ekspert przypomina liczby i fakty. Kiedy pojawiły się szczepionki na koronawirusa, prezydent Donald Trump odmówił udziału USA w inicjatywie Covax. To program szczepienia w krajach rozwijających się i ubogich. Ma on na celu wsparcie bardziej równomiernego wyszczepienia populacji świata, zarówno po to, by nie pogłębiać globalnych podziałów, jak i po to, by skuteczniej powstrzymywać pandemię.

Nierówne osiąganie odporności zbiorowej może bowiem oznaczać, że w ubogich krajach o gorszym poziomie opieki zdrowotnej rozwijać się będą nowe szczepy wirusa, które jako odporne na szczepionkę będą wracać do krajów już zaszczepionych.

Priorytet dla USA

Jak przypomina Olla, po przejęciu prezydentury Joe Biden do Covax się przyłączył, ale jednocześnie uczynił priorytetem zaszczepienie Amerykanów, chociaż zwiększyło to skalę marnotrawstwa dawek. Ostatecznie solidarność rozciągnięto na Kanadę i Meksyk, właśnie po to, by program szczepień w Stanach Zjednoczonych nie poszedł na został zaprzepaszczony przez możliwość rozwoju epidemii tuż za granicami kraju.

Olla podkreśla, że sama Kanada również, pomimo międzynarodowej krytyki, wykorzystała program Covax na swoją korzyść, przejmując niemal 2 mln dawek szczepionki, przeznaczonych pierwotnie dla ubogich krajów. Uczeni na łamach "The Conversation" podliczali w lutym, ze Unia Europejska zgromadziła 1,6 mld dawek na potrzeby populacji liczącej 375 mln ludności.

Wielka Brytania zamówiła 219 mln szczepionek dla 54 mln ludzi, co daje 165 mln dawek nadwyżki. Ekspert podkreśla, że szczepionki wymagają dwóch dawek, a pewna ilość zapasu ma sens – ale nie aż taka.

Covax zaszczepi 20 proc. ludności

Covax to koordynowany przez WHO program, którego dewizą jest "nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni". Inicjatywa Covax ma na celu zapewnić dawki dla co najmniej 20 proc. populacji krajów, pomoc w zakończeniu ostrej fazy epidemii i wsparcie w odbudowie gospodarki.

Inicjatywa dociera obecnie do "ponad stu gospodarek", odkąd pod koniec lutego dostarczono pierwszą dawkę szczepionek dla Ghany. W ramach Covaxu zaszczepiono do 8 kwietnia ponad 38 mln dawek preparatów AstraZeneca, Pfizer i hinduską SII.

