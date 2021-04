Statek wywrócił się u wybrzeży USA. Trwa akcja ratunkowa

Do wypadku doszło w odległości około 8 mil od miejscowości Port Fourchon w Luizjanie na Zatoce Meksykańskiej. W chwili wypadku trwały złe warunki pogodowe i wysokie fale.

Akcja ratunkowa

"Funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej otrzymali zgłoszenie ze wskazaniem miejsca wypadku z radiolatarni o godzinie 16:30, Zgłoszenie dotyczyło 129-metrowego statku handlowego" - przekazała amerykańska straż w komunikacie.

#UPDATE #HappeningNow the @USCG & multiple #goodSamaritan rescue 6 people and searching for more from capsized vessel 8 miles south of #GrandIsle, #Louisiana



