Sejm odrzucił wnioski opozycji o informacje rządu m.in. o programie szczepień

W wieczornym bloku głosowań decydowano w sprawie wnioskami opozycji o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu.

Pierwszy z wniosków, autorstwa Koalicji Obywatelskiej, dotyczył uzupełnienia porządku obrad o informację premiera, szefa KPRM oraz Ministra Zdrowia nt. funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień.

Za uzupełnieniem głosowało 214 posłów (kluby: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz koła: Konfederacji, Kukiz'15 i Polska 2050, a także poseł klubu PiS Andrzej Sośnierz). Przeciwko zagłosowało 233 posłów (klub PiS oraz posłanka niezrzeszona Monika Pawłowska). Od głosu wstrzymało się 2 posłów, a 10 nie głosowało.

"Tragiczna porażka prokuratury"

Porządek obrad nie został też uzupełniony o informacje ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego nt. postępowania prowadzonego w sprawie zabójstwa, politycznego mordu Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza. Wniosek w tej sprawie złożyła KO.

Za uzupełnieniem głosowało 210 posłów (kluby: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz koła: Kukiz'15, Polska 2050 i częściowo Konfederacja). Przeciwko zagłosowało 234 posłów (klub PiS oraz posłowie niezrzeszeni: Monika Pawłowska i Lech Kołakowski). Od głosu wstrzymało się 4 posłów, a 11 nie głosowało.

Przed głosowaniem poseł KO Robert Kropiwnicki wskazywał, że "Paweł Adamowicz został zabity na oczach całej Polski" i "cała Polska widziała, kto zabił", a prokuratura przez ponad dwa lata nie jest w stanie przygotować aktu oskarżenia.

- To jest tragiczna porażka prokuratury (...). Obiecywaliście, że będzie sprawnie, że będzie sprawiedliwie, a tymczasem jest jeden wielki bałagan. I to jest przykre, że w tak trudnej dla Polski sprawie nie jesteście w stanie tego zrobić, żeby przygotować akt oskarżenia, żeby sąd mógł wydać sprawiedliwy wyrok - powiedział Kropiwnicki.

Stan przygotowań do wykorzystania funduszy unijnych

Kolejnym odrzucony wniosek - złożony przez Lewicę - dotyczył uzupełnienia porządku obrad o informację premiera ws. stanu przygotowań do wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027 i sporządzenia Krajowego Planu Odbudowy.

Za uzupełnieniem zagłosowało 216 posłów (kluby: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz koła: Konfederacji, Kukiz'15 i Polska 2050). Przeciw był 232 posłów (klub PiS oraz posłanka niezrzeszona Monika Pawłowska). Wstrzymała się jedna osoba, a 10 nie głosowało.

W głosowaniu nie wyrażono też zgody - o co wnioskowała Lewica - na uzupełnienie porządku obrad o informację ministra edukacji i nauki nt. stanu przygotowań do powrotu uczniów do szkół, testów przesiewowych nauczycieli oraz szczepień nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Za głosowało 215 posłów (kluby: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz koła: Konfederacja, Kukiz'15 i Polska 2050). Przeciwko zagłosowało 234 posłów (klub PiS oraz posłowie niezrzeszeni: Monika Pawłowska i Łukasz Mejza). Nikt nie wstrzymał się od głosu, 11 posłów nie głosowało.

Nacjonalizacja polskiej służby zdrowia

Inny wniosek - autorstwa Koalicji Polskiej - którego nie uwzględniono, dotyczył poszerzenia porządku obrad o informację premiera dotyczącą planów nacjonalizacji polskiej służby zdrowia.

Za uzupełnieniem porządku obrad głosowało 215 posłów (kluby: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz koła: Konfederacja, Kukiz'15 i Polska 2050, a także poseł PiS Andrzej Sośnierz). Przeciwko zagłosowało 233 posłów (klub PiS oraz posłowie niezrzeszeni: Monika Pawłowska i Łukasz Mejza). Od głosu wstrzymały się 2 osoby, 9 posłów nie głosowało.