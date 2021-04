Nie została RPO, jest szefową ClientEarth. "Chcę stać po stronie najsłabszych"

"Dziś nowy rozdział - stanęłam na czele ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, fundacji która pilnuje, by rządzący działali na miarę europejskiego państwa XXI w." - napisała na Twitterze Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

ZOBACZ: Kto powinien być nowym RPO? Sondaż

Objęcia stanowiska pogratulował jej Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Nowy rozdział zapowiada się znakomicie dla obywateli i dla ochrony środowiska w Polsce" - napisał Bodnar.





Gratulacje dla @ZuzannaRB - nowy rozdział zapowiada się znakomicie dla obywateli i dla ochrony środowiska w Polsce. @ClientEarth_PL - znakomity wybór ! https://t.co/VqFGfsAwCD — Adam Bodnar (@Adbodnar) April 14, 2021

Dwukrotnie jedyna kandydatka KO i Lewicy na RPO

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ubiegała się o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W styczniu posłowie dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką właśnie mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.



Po tym jak Senat w połowie lutego nie poparł kandydatury PiS Piotra Wawrzyka, Rudzińska-Bluszcz oświadczyła, że definitywnie rezygnuje z ponownego kandydowania.





ZOBACZ: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie będzie ponownie ubiegała się o stanowisko RPO

- Kilka dni temu Senat zdecydował, że urzędujący wiceminister (Piotr Wawrzyk - red.) nie zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zgodnie z prawem marszałek Sejmu powinna wyznaczyć teraz termin do zgłaszania kandydatów na to stanowisko. Słowem, procedura wraca do punktu wyjścia, ale za nami już osiem miesięcy doświadczeń związanych z próbą obsadzania tego urzędu - przypomniała mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura RPO.



"Chcę stać po stronie najsłabszych i ich wspierać"

W środę poinformowała, że została szefem ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. To międzynarodowa organizacja, która wykorzystuje narzędzia prawne, by chronić ludzi i środowisko. W swojej działalności mierzy się z największymi problemami środowiska naturalnego w obszarach takich jak: klimat, energia, jakość powietrza, demokracja środowiskowa, bioróżnorodność, lasy i dzika przyroda. W Polsce ClientEarth m.in. doprowadził do uznania przez sąd, że decyzja o budowie elektrowni węglowej Ostrołęka C była niezgodna z prawem.

Mecenas Rudzińska-Bluszcz przez dziesięć lat swojej pracy w kancelariach była zaangażowana w szereg spraw sądowych dotyczących praw człowieka. Od 2015 roku była Główną Koordynatorką ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

ZOBACZ: Kukiz ujawnił, na którego kandydata na RPO zagłosuje

– ClientEarth to organizacja z pierwszej linii działań na rzecz ludzi i środowiska. I choć przechodzę z administracji publicznej do trzeciego sektora, to nadal będę robić to samo, co robiłam w biurze RPO – będę działać, żeby zmieniać naszą polską rzeczywistość na lepszą. Kryzys klimatyczny jest kryzysem praw człowieka. Jest też wyzwaniem solidarnościowym. Tak jak dotychczas, chcę stać po stronie najsłabszych i ich wspierać, zwłaszcza w obliczu transformacji energetycznej. Nie ma praw człowieka na martwej planecie, ale też nie uratujemy siebie i planety bez poszanowania praw człowieka – powiedziała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Dotychczasowy szef fundacji w Polsce, dr Marcin Stoczkiewicz, w nowej roli skupi się na rozwoju działalności organizacji w Europie, a także na wyznaczaniu strategicznych kierunków europejskiego programu ClientEarth na rzecz odejścia od paliw kopalnych.

Przy okazji objęcia nowego stanowiska Zuzanna Rudzińska-Bluszcz odniosła się również do bieżącej sytuacji wokół urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Dziś w Polsce przed organizacjami społecznymi stoi wielkie wyzwanie. Muszą wypełniać nie tylko swoje tradycyjne zadania, ale także częściowo przejąć rolę instytucji, których znaczenie i niezależność są podważane, czego bolesnym dla mnie symbolem w ostatnich dniach stał się urząd RPO – dodała Rudzińska-Bluszcz.

WIDEO - Resort zdrowia zajmie się sprawą badań prof. Maksymowicza. Jest odpowiedź uniwersytetu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/zdr/Polsatnews.pl