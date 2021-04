Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM szuka lekarzy i pielęgniarek

Trwa rekrutacja lekarzy i pielęgniarek do Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) - poinformowała rzeczniczka prasowa PCPM Aleksandra Rutkowska. Obecnie w skład zespołu wchodzi ok. 100 osób, które w razie potrzeby niosą pomoc na wszystkich kontynentach.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest jednym z 30 certyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zespołów medycznych w ramach systemu EMT (Emergency Medical Teams). W ostatnim roku członkowie tej grupy brali udział m.in. w misjach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w Lombardii, a także w Kirgistanie, Tadżykistanie, Etiopii, Libanie i na Madagaskarze.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa PCPM Aleksandra Rutkowska - po roku walki z pandemią koronawirusa i doświadczeniu zdobytym podczas misji na trzech kontynentach - zespół szuka chętnych, którzy dołączą do ponad stuosobowej grupy lekarzy i pielęgniarek, którzy są gotowi nieść pomoc wolontaryjną na wszystkich kontynentach.

Rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM trwa do poniedziałku. Poszukiwani są zarówno lekarze jak i pielęgniarki. Aby dołączyć do zespołu niezbędny jest m.in. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu i znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Osoba chcąca brać udział w misjach powinna mieć również dobrą kondycję fizyczną. Niezbędnym wymogiem jest także brak lęku wysokości i brak klaustrofobii.

ZOBACZ: "Lockdown zabija". Lekarze wezwani na przesłuchanie przez Naczelną Izbę Lekarską

Rzeczniczka PCPM zaznaczyła, że osoby wchodzące w skład zespołu na co dzień pracują w swoich macierzystych placówkach w Polsce, ale są również częścią systemu EMT.

- W sytuacji, gdy dochodzi do katastrofy czy kryzysu humanitarnego jesteśmy zdolni do wyjazdu w ciągu 48 godzin. Dysponujemy również magazynami, sprzętem i szpitalami polowymi. Tak naprawdę jesteśmy samowystarczalnym zespołem, który może funkcjonować w dowolnym miejscu na mapie świata - powiedziała Rutkowska.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM do 2020 roku brał udział głównie w misjach związanych z nagłymi katastrofami, jak trzęsienie ziemi w Nepalu, powódź w Peru, czy kryzys humanitarny w Iraku, na Ukrainie i w Ugandzie. Od marca 2020 roku jest jednym z najbardziej aktywnych zespołów medycznych, działających pod egidą WHO w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

W skład Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzi ponad 100 wolontariuszy doświadczonych w pracy poza granicami Polski: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM. Wyjazd polskiego szpitala polowego jest możliwy tylko po otrzymaniu zgody WHO lub ministerstwa zdrowia kraju, dotkniętego katastrofą. Współpraca z WHO oznacza także, że natychmiast po przyjeździe polscy lekarze otrzymują pełne uprawnienia medyczne od miejscowego ministerstwa zdrowia.

Zgodnie w wymogami WHO jest on zdolny do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 do 4 tygodni, posiadając własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej – łącznie prawie 5 ton wyposażenia. W akcji ratunkowej uczestniczy zazwyczaj od 16 do 20 osób.

WIDEO - Andrusiewicz: dzisiejsze dane nie są miarodajne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/PAP