Lockdown zmniejszył liczbę ofiar smogu we Francji

Lockdown ogłoszony w związku z epidemią koronawirusa przyczynił się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych z powodu zanieczyszczenia powietrza PM2,5 - wynika z opublikowanego w środę raportu agencji rządowej ds. zdrowia publicznego Sante Publique France.

W 2016 r., bazując na danych za lata 2006-208, francuska agencja ds. zdrowia publicznego szacowała, że rocznie z powodu ekspozycji na pył zawieszony PM2,5 we Francji przedwcześnie umiera 48 tys. osób.

Według szacunków opublikowanych w środę, a bazujących na danych z lat 2016-2019 liczba ta zmniejszyła się ostatnio do 40 tys. Co więcej, z najświeższych badań wynika, że od marca ub.r., gdy ogłoszono lockdown, który pociągnął za sobą zmniejszenie emisji aerozoli atmosferycznych, z powodu wysokiego stężenia pyłu PM2,5 zmarło o 2 tys. osób mniej niż miałoby to miejsce, gdy gospodarka funkcjonowała bez żadnych ograniczeń - pisze AFP.

- Musimy zrobić wszystko, by ten trend się utrzymał, a to znaczy, że trzeba zwiększyć nasze wysiłki w celu usunięcia tego brzemienia, jakim jest zanieczyszczenia powietrza - powiedział w rozmowie z AFP Sebastien Denys z Sante Publique France.

Choroby spowodowane wysokim stężeniem pyłu PM2,5

Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji, takich jak ataki astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc itp., gdyż drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.

- Można cieszyć się z tej niewielkiej poprawy, ale jeśli brać pod uwagę zdrowie publiczne, to powinno nas raczej martwić, że 40 tys. zgonów, które nastąpią z powodu zanieczyszczenia powietrza PM2,5 dałoby się uniknąć - ocenił Denys.

Zgony z powodu pyłów zawieszonych PM2,5 to nie jedyna przyczyna zgonów. Agencja zdrowia publicznego podała w środę w swym raporcie, że rocznie z powodu ekspozycji na dwutlenek azotu (tlenek azotu; NO2) umiera we Francji 7 tys. osób.

W 2018 r. zanieczyszczenie powietrza miało wpływ na zgon w przypadku 8 mln osób, w samej Francji - dotyczyło to 100 tys. osób. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że jeden na pięć zgonów w 2018 r. na świecie był związany z zanieczyszczeniem powietrza - pisze AFP.

Życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka o 10 miesięcy z powodu narażania się na kontakt z pyłami zawieszonymi PM2,5 - wynika z szacunków Unii Europejskiej.

emi/PAP