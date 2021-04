Grodzki: we wniosku o uchylenie mi immunitetu znaleziono jakieś uchybienia

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie chciał w środę komentować decyzji senackich prawników o odesłaniu prokuraturze wniosku o uchylenie mu immunitetu. Przyznał jedynie, że "we wniosku znaleziono jakieś uchybienia".

- Zgodnie z zapowiedzią wyłączyłem się z tego. Ten wniosek podpisał pan marszałek Bogdan Borusewicz - powiedział Grodzki na konferencji prasowej przed posiedzeniem Senatu. Dodał, że wniosek jest do uzupełnienia z punktu widzenia formalno-prawnego, bo "znaleziono jakieś uchybienia".

- To jest cały mój komentarz na ten temat, bo, jak mówiłem, staram się z tego wyłączyć - zaznaczył Grodzki.

Władze Senatu odesłały we wtorek prokuraturze wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego - poinformowało w środę Centrum Informacyjne Senatu. Zdaniem izby prokuratura musi poprawić swój wniosek.

"Dwie wady formalno-prawne"

Zdaniem senackich prawników wniosek obarczony jest dwiema wadami formalno-prawnymi. Po pierwsze, głosi komunikat CIS, "uzasadnienie zawiera opis czynów, co do których prokurator nie wnosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności".

Poza tym "uzasadnienie i treść żądania w przesłanym wniosku są niespójne, co wymaga odpowiedniego skorygowania" - zaznaczono. Ponadto wniosek podpisał zastępca prokuratora generalnego, a brak jest upoważnienia jego zwierzchnika.

22 marca Prokuratura Krajowa przekazała, że wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego został przekazany do Senatu RP. Jak podkreślono, wniosek dotyczy "podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej".

emi/PAP