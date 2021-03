"Podstępna próba uzyskania większości w Senacie". Grodzki o immunitecie

- Przy kruchej większości w Senacie zatrzymanie jednego senatora będzie podstępną próbą odzyskania większości - ocenił w "Gościu Wydarzeń" marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu.

Tomasz Grodzki pytany o to, kiedy Senat zajmie się wnioskiem prokuratury stwierdził, że "nie zamierza niczego odwlekać". - Mamy na to regulaminową procedurę. To już przerabialiśmy, nie tylko za mojej kadencji, ale i poprzedniej - tłumaczył. - Nic nie zamierzam utrudniać, ani opóźniać - podkreślił.

- Nie mam przekonania, że praworządność w Polsce jest przestrzegana - ocenił marszałek Senatu. - System sprawiedliwości jest w Polsce zdemolowany - dodał.

"Senat redutą obrony praworządności"

- Senat jest redutą obrony praworządności i demokracji. Moją misją jest doprowadzić Senat do zwycięstwa nad autorytarnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości i nie zejdę z tej drogi - przekonywał.

Jak tłumaczył, odebranie immunitetu będzie oznaczało, że może np. zostać zatrzymany albo może zostać przeszukany jego dom. - Przy kruchej większości w Senacie zatrzymanie jednego senatora będzie podstępną próbą odzyskania większości - stwierdził, zaznaczając, że "jest wojownikiem, a nie przegranym".

Wideo: Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w "Gościu Wydarzeń"

Większość w Senacie mają partie opozycyjne, ale przewaga jest niewielka, ponieważ PiS ma 48 na 100 senatorów.

jo/ml/ Polsat News