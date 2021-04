Bernie Madoff nie żyje. Był twórcą największej piramidy finansowej w historii

Śmierć Madoffa potwierdziło Federalne Biuro Więziennictwa. Wcześniej informację podały m.in. Bloomberg i stacja NBC News.

Madoff zmarł w Federalnym Centrum Medycznym w Butner w Karolinie północnej. Nie podano jednak przyczyny zgonu. Wykaże to dopiero sekcja zwłok.

