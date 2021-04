Paul Ritter nie żyje. Aktor znany z serialu "Czarnobyl" miał 54 lata

Aktor zmarł w ostatni poniedziałek w swoim domu. "Odszedł w otoczeniu rodziny. Byli przy nim jego żona Polly i synowie Frank i Noah" - przekazał menadżer Rittera Jonty Brook.

"Paul był niesamowicie utalentowanym aktorem, który wcielał się w całą gamę najróżniejszych ról zarówno na scenie, jak i na srebrnym ekranie. Był piekielnie inteligentny, życzliwy i bardzo zabawny" - dodał Brook.

Największą rozpoznawalność Ritterowi przyniosła rola Martina w sześciu sezonach komediowego sitcomu "Friday Night Dinner". Aktor grał również blockbusterach - "Harrym Potterze i Księciu Półkrwi" oraz "007 Quantum of Solace" z serii o Jamesie Bondzie.

W ostatnich latach widzowie mogli podziwiać go w roli Anatolija Diatłowa w serialu "Czarnobyl".

"Był człowiekiem, który poruszył wiele serc. Myślami jestem przy jego kochanej rodzinie" - zapewnił na Twitterze producent "Friday Night Dinner" Robert Popper.

