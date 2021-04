Próbował uciec przez okno. W Opolu zatrzymano zbiega z więzienia

Policjanci ze Zdzieszowic zatrzymali 37-latka, za którym wydano cztery listy gończe. Jak poinformowała we wtorek KW Policji w Opolu, poszukiwany ma na swoim koncie m.in. karę pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.

Mężczyzna poszukiwany był za posiadanie i udostępnianie narkotyków, kradzież oraz ucieczkę z miejsca zatrudnienia poza terenem zakładu karnego. Wystawiono za nim cztery listy gończe, jednak przez kilka lat skazany skutecznie unikał polskiego wymiaru sprawiedliwości, ukrywając się za granicą.

Funkcjonariusze uzyskali informację, że poszukiwany wrócił do kraju. Śledczy pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny. Mundurowym drzwi otworzyła kobieta, która przekonywała policjantów, że 37-latka nie ma w domu. Jej informacje nie brzmiały jednak dla policjantów wiarygodnie, dlatego przystąpili do przeszukania domu.

W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że poszukiwany ucieka przez okno. Podjęli pościg - 37-latek oddalał się w kierunku pobliskiego lasu, jednak już po chwili został zatrzymany. Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę.

pdb/PAP