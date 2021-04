Mamy 13 227 nowych przypadków koronawirusa - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 216 osób, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarło 428 osób. W szpitalach przebywa 34 619 pacjentów z COVID-19, z czego 3513 wymaga wspomagania respiratorowego. Ostatniej doby wykonano ok. 100 tys. szczepień.

Resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (1766), śląskiego (1666), dolnośląskiego (1276), wielkopolskiego (1184), małopolskiego (1080), łódzkiego (1073), lubelskiego (817), kujawsko-pomorskiego (758), pomorskiego (614), zachodniopomorskiego (543), podkarpackiego (525), warmińsko-mazurskiego (490), świętokrzyskiego (487), lubuskiego (295), podlaskiego (264), opolskiego (214).

175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 216 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 428 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 2 599 850/59 126 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 34 619 chorych z COVID-19, a 3513 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objęto ponad 367 tys. osób.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 726 łóżek i 4450 respiratorów. Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 33 990 chorych z COVID-19, z których 3483 jest pod respiratorem.

Tydzień wcześniej, 6 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 33 544 pacjentów, w tym – 3315 pod respiratorem. Dwa tygodnie temu – 30 marca – dane ministerstwa mówiły, że hospitalizowanych było 31 071 chorych na COVID-19, z których 3054 było pod respiratorem.

Ministerstwo przekazało ponadto we wtorek, że na kwarantannie jest 367 577 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 219 655 zakażonych.

Ruszyły zapisy na szczepienia kolejnego rocznika

W poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które wcześniej nie wypełniły formularza zgłoszeniowego. Mogą się one rejestrować przez internet, w punktach szczepień, dzwoniąc na infolinię 989 lub wysyłając SMS pod numer 880 333333. Dzisiaj rejestrować się mogą osoby urodzone w 1963 r.

Zgodnie z harmonogramem szczepień codziennie, przez następne 12 dni, uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników. 24 kwietnia przyjdzie kolej rocznika 1973.

Osoby, które nie zapiszą się w wyznaczonym dniu, mogą to zrobić też później. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu do 25 kwietnia nie nastąpi jednak pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach.

W Polsce do 12 kwietnia wykonano 7 687 617 szczepień przeciw COVID-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga.

