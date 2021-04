Egzamin ósmoklasisty. KO składa projekt ws. odroczenia wprowadzenia jego czwartej części

W 2022 r. roku ma zostać wprowadzona czwarta część egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie obok polskiego, matematyki i języka obcego mają zdawać egzamin z czwartego przedmiotu - do wyboru: z geografii, historii, fizyki, biologii lub chemii.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej apelowali na wtorkowej konferencji prasowej do ministra edukacji i nauki oraz rządu o wzięcie pod uwagę ich projektu ustawy dotyczącego odroczenia wprowadzenia dodatkowego egzaminu ósmoklasisty.

- Pragniemy dzisiaj złożyć projekt ustawy dotyczący odroczenia wprowadzenia czwartej części egzaminu dla ósmoklasisty w 2022 roku - powiedziała posłanka Kinga Gajewska. Przypomniała, że do tej pory uczniowie zdawali egzamin z trzech przedmiotów. - W 2022 roku uczniowie, zgodnie z prawem uchwalonym przez PiS, będą zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu - dodała posłanka KO.

"Postulujemy, by dla dobra dzieci odroczyć ten egzamin"

Jak mówiła, KO przeprowadziła "szerokie konsultacje społeczne, które zakończyły się podpisaniem apelu przez wiele organizacji pozarządowych". - Wszyscy postulujemy, aby odroczyć dla dobra dzieci, nauczycieli, dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ten egzamin - podkreśliła Gajewska.

Posłanka KO Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że presja ma sens i "powoduje, że rządzący się cofają". - Tym razem też słyszymy pierwsze zapowiedzi pana Czarnka, że rozważy tę zmianę, którą proponujemy. Dlatego mówimy: sprawdzam. Składamy projekt ustawy, który opóźnia ten egzamin - oświadczyła Lubnauer.

Według posłanki KO, b. minister edukacji Krystyny Szumilas "czas pandemii, to nie czas podwyższania poprzeczki, tylko czas, w którym trzeba pomóc młodym ludziom". - Ponieważ są zamknięci w domach, nie mają kontaktu z nauczycielami, ich edukacja jest utrudniona. Trzeba im pomóc przejść przez ten czas, a nie utrudniać egzamin - powiedziała Szumilas.

- My nie apelujemy o to, żeby zmniejszyć wymagania, ale o to, żeby nie podnosić poprzeczki w tym trudnym czasie, żeby pomóc młodzieży przejść przez ten trudny czas" - dodała.

"Rzecz oczywista"

- Odpowiadamy na apel rodziców, środowisk nauczycielskich, a przede wszystkim dzieci - mówił poseł Piotr Borys. W jego ocenie, "polskie dzieci są dziećmi, które najdłużej uczą się zdalnie". - Musimy powiedzieć jednoznacznie, że system musi byc elastyczny i odpowiadać na wszystkie potrzeby - powiedział Borys. - Odsunięcie dodatkowych egzaminów w dniu dzisiejszym jest rzeczą oczywistą - dodał poseł KO.

W zeszły piątek minister Czarnek informował, że w tym tygodniu zostanie podjęta decyzja, jaka będzie matura i egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku. "Skłaniamy się do tego, żeby kontynuować to, co jest na maturze i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku" - podkreślił minister.