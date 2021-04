Białoruś. Polski działacz w prokuraturze. "Ostrzegali, o czym nie wolno mówić"

Andrzej Pisalnik, dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi, został we wtorek wezwany do prokuratury w Grodnie, gdzie uprzedzono go, że nie powinien mówić w komentarzach o „prześladowaniu polskiej mniejszości”. Wobec władz ZPB toczy się postępowanie karne.