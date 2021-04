Andrusiewicz: dzisiejsze dane nie są miarodajne

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 13 227 osób, najwięcej przypadków wykryto na Mazowszu – 1766 i na Śląsku – 1666.

Zmarło 644 chorych z COVID-19 – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Na COVID-19 zmarło 216 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 428 osób.

"Nutka optymizmu"

- Dzisiejsze wyniki to nie jest miarodajny obraz skali epidemii. Wczoraj mieliśmy dużo zleceń z POZ - ponad 40 tys. Te zlecenia były wykonywane wczoraj i są wykonywane dzisiaj - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

- Jutro będziemy mówili o miarodajnym wyniku obrazującym skalę naszej epidemii - dodał Andrusiewicz.

- Jeżeli jednak mielibyśmy oceniać przez pryzmat ostatnich dni to, w jakim momencie się znajdujemy, to oczywiście w ciągu ostatniego tygodnia mamy mniej więcej 15-procentowy spadek liczby odnotowywanych zakażeń - przekazał.

- Mamy też, co jest chyba najlepszym obrazem tego, w jakim punkcie epidemii się znajdujemy, tydzień po tygodniu, spadek liczby osób, które zgłaszają się do podstawowej opieki zdrowotnej po wykonanie testu - dodał Andrusiewicz.

Przywołał też dane, które mówiące o zleceniach z POZ. W ubiegłym tygodniu było to 57 tys. zleceń, w poświąteczny wtorek – 65 tys., a w poniedziałek to 44 tys. zleceń. - Możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie – nadal to powtarzamy – mówić o tym, że to jest stały trend - podkreślił.

- Nutką optymizmu może być to, że spada nam wynikowość testów. W ubiegłym tygodniu 33-34 proc. testów było pozytywnych. Dziś ten wskaźnik jest ustabilizowany na poziomie 24 proc. To jedna z niewielu oznak, która może cieszyć, ale nadal jest za wcześnie, by mówić o poważnym optymizmie - dodał Wojciech Andrusiewicz.

Otwarcie szkól i przedszkoli

Andrusiewicz podkreślał, ze resort zdrowia w pierwszej kolejności może rekomendować zdejmowanie obostrzeń związanych z edukacją.

Rzecznik resortu dodawał, że dzieci, które przebywają w domach w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, obarczone są "poważnym obciążeniem psychicznym" w związku z brakiem kontaktu z otoczeniem i rówieśnikami.

- Pierwszy segment, jaki chcemy luzować w Polsce, to jest nauka. Tu pełna zgoda z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem, że jeśli możemy mówić o możliwości luzowania, to chcielibyśmy, żeby dotknęło to przedszkoli i żłobków - mówił Andrusiewicz.

- Jeżeli widzimy, że te spadki będą postępować, to żeby w najbliższym czasie otwarte zostały przedszkola i żłobki, a w następnej kolejności, jeśli te spadki będą postępować, to kolejne roczniki klas 1-3 i być może jeżeli uda się, to pójść w stronę kolejnych roczników - dodał.

Dopytywany, czy jest możliwość, żeby od poniedziałku dzieci wróciły do przedszkoli i żłobków odparł, że patrząc na dane, które mamy obecnie, "z ostrożnym optymizmem" można powiedzieć, że "jest to możliwe".

Obecnie na mocy rozporządzenia ministra edukacji i nauki zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach i przedszkolach jest przedłużone do 18 kwietnia. Uczniowie zarówno szkół, jak i przedszkoli wciąż uczestniczą w zajęciach jedynie w formie zdalnej.