Nie są na razie znane przyczyny strzelaniny.

Zgodnie z informacjami policji strzały padły nad ranem czasu miejscowego w mieście Frederick. Następnie sprawca pojechał do oddalonej o około 6 kilometrów bazy wojskowej Fort Detrick, gdzie został zastrzelony.

#BREAKING The shooting was confirmed at the U.S. base at Fort Detrick in the town of Frederick, in Maryland, suspect killed after injuring 2 🇺🇲. pic.twitter.com/L8ttnKAru6