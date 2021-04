Rzecznik policji o interwencji w Głogowie: nikomu nie pękły nerwy

W programie "Punkt Widzenia" na antenie Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka odniósł się do interwencji policji w Głogowie. Funkcjonariusze użyli pałek wobec protestującej kobiety. - Zdaję sobie sprawę, że użycie środków przymusu, jakie by one nie były, wywołuje kontrowersje - powiedział.