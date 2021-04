Msza dla uchodźców i więźniów. "Nie bądźmy obojętni, stańmy się miłosierni"

Liturgia w uroczystość ustanowioną w 2000 roku przez Świętego Jana Pawła II odbyła się w kościele Santo Spirito in Sassia koło Watykanu. Polski papież wskazał go jako miejsce kultu Miłosierdzia Bożego.

Ze względu na pandemię we mszy uczestniczyło kilkadziesiąt osób: więźniowie ze stołecznych zakładów karnych, pielęgniarki, osoby niepełnosprawne, rodzina imigrantów z Argentyny, młodzi uchodźcy z Syrii, Nigerii i Egiptu. W koncelebrze byli zaś misjonarze miłosierdzia, czyli kapłani, którym papież powierzył mandat celebrowania sakramentu pojednania.

- Dla Boga nikt nie jest pomyłką, nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest wykluczony - mówił papież. W homilii wskazał: "Musimy pozwolić, by nam przebaczono. Przebaczenie w Duchu Świętym jest wielkanocnym darem, by zmartwychwstać wewnętrznie".

"Nie idziemy do spowiedzi, by popadać w zniechęcenie"

Wezwał: "Prośmy o łaskę przyjęcia sakramentu przebaczenia i zrozumienia, że w centrum spowiedzi nie jesteśmy my z naszymi grzechami, ale Bóg ze swoim miłosierdziem".

- Nie idziemy do spowiedzi, by popadać w zniechęcenie, ale - aby dać się podźwignąć. Wszyscy bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego jak małe dzieci, które za każdym razem, gdy upadają, muszą być podnoszone przez swojego tatę. My też często upadamy - podkreślił Franciszek.

Wyjaśnił, że spowiedź jest sakramentem, który podnosi i "nie porzuca nas płaczących na twardych brukach naszych upadków". - Ci - dodał - którzy słuchają spowiedzi, powinni sprawić, by penitenci odczuli słodycz miłosierdzia.

Papież powiedział, że od łaski dostąpienia miłosierdzia zaczyna się "chrześcijańskie pielgrzymowanie". - Jeżeli natomiast będziemy polegali na własnych umiejętnościach, na skuteczności naszych struktur i projektów, to daleko nie zajdziemy. Jedynie, jeśli przyjmiemy miłość Boga, będziemy mogli dać światu coś nowego - zauważył.

"Nie żyjmy wiarą połowiczną"

Przypomniał fragment z Dziejów Apostolskich o uczniach Jezusa: "Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne". - To nie jest komunizm, to jest chrześcijaństwo w czystej postaci. Zaskakuje to tym bardziej, gdy pomyślimy, że ci sami uczniowie krótko wcześniej kłócili się o nagrody i zaszczyty, o to, kto jest wśród nich największy - ocenił.

Franciszek zachęcił wiernych, by pochylali się nad ranami innych i zadali sobie pytanie: "Czy ja, który tyle razy otrzymałem pokój Boży, przebaczenie Boga, Jego miłosierdzie, jestem miłosierny dla innych?".

- Nie pozostańmy obojętni. Nie żyjmy wiarą połowiczną, która przyjmuje, ale nie daje i która przyjmuje dar, ale sama nie staje się darem. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni - apelował.

"Dla tej przyszłości warto zrezygnować z tego, co mamy teraz"

Z kolei w Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski mówił, że "historia Bożego Miłosierdzia właśnie stąd, z tego miejsca, rozprzestrzenia się na cały świat".