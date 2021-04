Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę, że chorzy na COVID-19 zajmują 33 tys. 460 łóżek, spośród przygotowanych 45 tys. 664 miejsc. To mniej o 707 niż w sobotę.

Rośnie liczba zajętych respiratorów

Wzrosła liczba zajętych respiratorów. Podczas, gdy w sobotę były zajęte 3373 takie urządzenia, to w niedzielę resort zdrowia podał, że ciężko chorzy zajmują 3459 stanowisk respiratorowych - o 86. W całym kraju takich miejsc przygotowanych jest 4445.

W piątek w szpitalach było 34 tys. 550 ludzi, spośród których 3376 wymagało pomocy respiratora, w czwartek - odpowiednio - 34 tys. 864 i 3362, w środę - 34 tys. 691 i 3342, we wtorek - 33 tys. 544 i 3315, w poniedziałek - 32 tys. 656 i 3269, w niedzielę - 31 tys. 927 i 3225.

Na kwarantannie przebywa obecnie 394 tys. 193 osób. Wyzdrowiało 2 mln 171 tys. 301 chorujących. Oznacza to, że w ciągu doby z choroby wyszło 28 tys. 236 osób.

Objawy po ośmiu miesiącach

Co dziesiąta osoba łagodnie przechodząca COVID-19 jeszcze po ośmiu miesiącach po zakażeniu odczuwa co najmniej jeden objaw (umiarkowany do ciężkiego), który negatywnie wpływa na jej pracę, jakość życia lub kontakty towarzyskie - wynika w badania opublikowanego na łamach czasopisma "JAMA".

Autorami pracy są naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji. Wiosną 2020 roku pobrali próbki krwi od przeszło 2 tys. dorosłych osób, które przechorowały COVID-19. Kolejne próbki pobierali co cztery miesiące, jednocześnie prosząc uczestników o wypełnianie kwestionariuszy dotyczących długoterminowych objawów choroby oraz ich wpływu na jakość życia. ZOBACZ: Objawy Covid-19 jeszcze po wielu miesiącach. Ma je jedna na dziesięć osób Druga część badania, przeprowadzone w styczniu 2021 roku, polegała na ocenie długoterminowych skutków zachorowania na pracę oraz życie społeczne i prywatne uczestników, którzy łagodnie przeszli COVID-19 co najmniej osiem miesięcy wcześniej. Grupa badawcza składała się tym razem z 323 osób (średnia wieku 43 lata). Wyniki pokazały, że 26 proc. osób, które przeszły COVID-19, miało co najmniej jeden umiarkowany do ciężkiego objaw, który utrzymywał się u nich dłużej niż dwa miesiące, a 11 proc. miało takowy jeszcze osiem miesięcy po zakażeniu. Uczestnicy zgłaszali, że objaw ten negatywnie na ich życie zawodowe, towarzyskie lub domowe. Najczęstszymi objawami były utrata węchu i smaku, zmęczenie i problemy z oddychaniem.

ac/hlk/PAP/Polsatnews.pl