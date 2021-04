Wycięto las na ich działce. Nikt nie pytał o zgodę

- Był kawał lasu, została ruina. Zbombardowane jak po wojnie - mówi Małgorzata Sala reporterom "Interwencji".

43-letnia Małgorzata Sala mieszka z mężem w niewielkiej wsi w województwie podkarpackim. Pan Marian jest ślusarzem. Jego żona nie pracuje, zajmuje się domem i dziećmi. Pani Małgorzata po rodzicach odziedziczyła ziemię, na której rósł las.

- Jak zobaczyłam to wszystko, byłam w szoku, totalnym szoku, nie wyobrażam sobie pójść do kogoś i takie szkody narobić - mówi Małgorzata Sala.

Wycięto około 150 drzew

- Drzewa miały w granicach 20 lat, może 18, bo były sadzone stopniowo. Ale w obrębie dwóch lat. Przypuszczam, że około 150 drzew było - dodaje pan Marian.

W lutym tego roku rodzina odkryła, że las wycięto, a drzewa zniknęły. Nikt Salów o wycince nie powiadomił. Okazało się, że las wycięła prywatna firma wynajęta przez firmę energetyczną PGE Dystrybucja. Nad ziemią Salów przechodzi linia energetyczna.

- Po prostu przyjechali na działkę jacyś intruzi, wycięli na mojej działce prawie doszczętnie las, bo linia energetyczna przebiega przez środek działki - mówi pani Małgorzata.

Rozmowa z pracownikiem firmy

- Mamy biegłego sądowego, więc czekamy tylko na termin najbliższy, żeby przyjechać i tam pani to wycenić - powiedział w rozmowie telefonicznej z panią Małgorzatą pracownik firmy, która przeprowadziła wycinkę.

- Państwo się przyznajecie, że to jest z waszej winy? Moje straty i wszystkie kłopoty… - odpowiedziała kobieta.

- Ja tutaj nie mogę niczego takiego powiedzieć, to nie jest moja firma i ja nie będę się do niczego przyznawał - stwierdził rozmówca.

- Ale pan jest kierownikiem prac leśnych, pan podjął decyzję i pan tym kierował - argumentowała Małgorzata Sala.

- Zgadza się, jestem, ale nie mogę w tej sprawie zabrać głosu - padła odpowiedź po drugiej stronie słuchawki.

Małżonków czeka ciężka batalia

- Nie jestem w stanie wycenić: była brzoza, była olcha, była sosna, nie ma nic. Na pewno będzie ciężko, bo to są jednak duże firmy, które mają swoich prawników i olewają drobnych działkowiczów - twierdzi pan Marian.

- Polska niby jest katolicka, więc katolicy się tak nie zachowują, nie przyjeżdżają w biały dzień i nie okradają współbraci - podkreśla z kolei pani Małgorzata.

Firma Energetyczna twierdzi, że odpowiedzialność za wycinkę ponosi prywatny podwykonawca. I to on powinien wziąć na siebie ewentualne roszczenia. Komentarz podwykonawcy autorzy programu otrzymali przez email. To jego fragment:

"Wynikła pilna potrzeba usunięcia zagrożenia. Okazało się, że ten stan istniał na nieruchomości od dłuższego czasu, czego z pewnością jej właściciel musiał być świadomy. W celu oszacowania ewentualnych szkód planujemy dokonanie w przyszłym tygodniu oględzin miejsca prac z udziałem biegłego".

- Zanim wjechali na moją działkę, to by przyjechali czy zadzwonili, nie jest trudno nawet z urzędu gminy zdobyć mój numer telefonu i by uzgodnili na jakich warunkach, na jakiej zasadzie mają to wyciąć - mówi pani Małgorzata.

Rodzina Salów sprawę wycinki zgłosiła policji. Chce odszkodowania za wycięty las i zniszczony teren.

- Ja w tej chwili zostałam okradziona w biały dzień. Ja się bardzo napracowałam tam, podatki płacę, musze jakąś korzyść z tej działki mieć. Nie mogę mieć samych strat. Ja po to sadziłam, że jak ja nie doczekam, to rozpiszę to na troje dzieci - mówi pani Małgorzata.

