Uratowana mała alpaka. "Pokazywała wszystkim, że chce żyć"

W czasie porodu alpaki wystąpiły komplikacje. Matka Marie oraz jej siostra nie przeżyły. Alpaka urodziła się z poważnie uszkodzonymi tylnymi nogami. Choroba utrudniała jej normalne funkcjonowanie.

- Jestem dumną mamą alpaki o specjalnych potrzebach - mówi Ronja Pohl, opiekunka niepełnosprawnej alpaki.

- Odwiedziłam przyjaciół, którzy powiedzieli, że mają młode alpaki, więc poszliśmy do stodoły, gdzie po raz pierwszy zobaczyłam Marie z jej dwoma uszkodzonymi nóżkami. Skakała dookoła, jakby chciała pokazać wszystkim, że ma silny charakter i chce żyć, nawet jeśli ma kontuzjowane dwie nogi. Postanowiłam zabrać ją ze sobą do domu - wspomina Pohl.

Wózek dla alpaki

Kobieta zabrała ją do siebie i skontaktowała się z weterynarzem. Ten zdecydował się amputować zwierzęciu jedną z nóg. Zamówił też specjalny wózek inwalidzki, dzięki któremu Marie może wracać do formy. Alpaka jest podtrzymywana dzięki uprzęży i ramie, przymocowanym do tylnych kółek. Szczęśliwy zwierzak może biegać i nawiązywać pierwsze kontakty z innymi zwierzętami.

Zwierzę szybko przyzwyczaiło się do wózka i porusza przy jego pomocy. - Wiele problemów sama rozwiązuje. Jeśli się przewróci, sama wstanie, jeśli ma na to ochotę - mówi opiekunka.

Gdy trzecia noga Marie będzie na tyle sprawna, by utrzymać ciężar jej ciała alpaka otrzyma sztuczną, czwartą kończynę. Jak zapowiada właścicielka zwierzę dołączy do stada alpak, by prowadzić normalne życie.

