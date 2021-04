Potężna erupcja wulkanu na karaibskiej wyspie

La Soufriere wybuchł, rozrzucając popioły wulkaniczne na pobliskie wsie. Jak podaje agencja AFP, słup dymu i popiołu wzniósł się na około sześciu kilometrów. - Może dojść do kolejnych eksplozji - ostrzegł Erouscilla Joseph, dyrektor centrum sejsmologicznego Uniwersytetu Zachodnioindyjskiego. Zaznaczył przy tym, że nie sposób przewidzieć, czy będą one silniejsze czy słabsze od tej, która już miała miejsce.





Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych - zaznacza AFP.

ZOBACZ: Zagrożenie erupcją wulkanu na wyspie St. Vincent. Ogłoszono ewakuację

Już w czwartek wieczorem Ralph Gonsalves, premier Saint Vincent i Grenadyny, jednego z najmniejszych państw świata, wezwał mieszkańców tak zwanych czerwonych stref do natychmiastowej ewakuacji w przypadku, gdyby wulkan wypuścił więcej dymu i pary - podaje Reuters.

Erupcja sprzed ponad 100 lat zabiła około 1,6 tys. osób

Wulkan ostatnio wybuchł w 1979 r. Poprzednia erupcja w 1902 r. zabiła około 1,6 tys. osób - przypomina AFP. W czerwonej strefie, na północnym zachodzie i północnym wschodzie wyspy, mieszka około 16 tys. osób.

BREAKING: Volcano erupts on the Caribbean island of St. Vincent; evacuations underway pic.twitter.com/Epe2oAG4fM