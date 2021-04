Miasto, nazywane Aton, co po egipsku oznaczało tarczę słoneczną, było poszukiwane od lat. W końcu odkrył je egipski zespół pod kierunkiem sławnego badacza Zahi Hawassa. W przeszłości był on m.in. ministrem do spraw starożytności. Wykopaliska rozpoczęły się we wrześniu między świątyniami Ramzesa III i Amenhotepa III obok Luksoru, 500 km od Kairu.

Kosztowności i nietknięte pochówki

- Ku zaskoczeniu ekipy archeologicznej, szybko zaczęli odkrywać ściany z gliny, które wyłaniały się we wszystkich kierunkach. Odkryli pozostałości o po dużym mieście w dobrym stanie zachowania, z pełnymi ścianami, z pokojami wypełnionymi przedmiotami codziennego użytku – poinformował zespół.

Znaleziono między innymi biżuterię, gliniane naczynia, amulety ze skarabeuszem oraz gliniane cegły z pieczęcią Amenhotepa III. Po miesiącach wykopalisk wyłoniły się już dzielnice, piekarnia z zachowanymi piecami, spichlerz, a także części mieszkalne i administracyjne.

"Warstwy archeologiczne leżały nietknięte przez tysiące lat, a mieszkańcy pozostawili je tak, jakby to było wczoraj" – napisano w oświadczeniu zespołu. Dzięki temu odkryciu możliwy będzie wgląd w życie starożytnych Egipcjan w czasach zanim nastał szczyt rozkwitu kraju.

Ofensywa turystyczna Egiptu

Zespół archeologów ma być optymistyczny co do przyszłych znalezisk. Podkreślają, że odkryli np. zespół grobowców, do których można dostać się po schodach wykutych w skale. To rozwiązanie podobne do tego, jakie można spotkać w Dolinie Królów. – Spodziewamy się nietkniętych grobów wypełnionych skarbami – wyjaśniają archeolodzy.

"The Guardian" podkreśla, że po latach politycznej niestabilności wywołanej Arabską Wiosną nastał czas "turystycznej ofensywy", przypominającej światu o roli Egiptu dla światowego dziedzictwa. Na początku kwietnia uroczyście przetransportowano mumie 22 dawnych władców imperium do nowej siedziby Narodowego Muzeum Egipskiej Cywilizacji. Wśród królów był też Amenhotep III i jego żona Aj.

