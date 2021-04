Szczepionki AstraZeneca. Kuczmierowski: w niedzielę dotrze pomniejszona dostawa

Nie jak zaplanowano 171 tys. a 88 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19 dotrze do Polski w najbliższą niedzielę - poinformował Michał Kuczmierowski prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W przyszłym tygodniu trafią do naszego kraju również preparaty Moderny i Pfizera - dodał.

Kuczmierowski powiedział, że planowana i zapowiadana dostawa szczepionki AstraZeneca będzie mniejsza o połowę i wyniesie 88 tys. dawek.

- W przyszłym tygodniu do naszego kraju trafi 870 tys. dawek szczepionki Pfizer oraz preparaty Moderny - jednak na ten moment nie jest znana jeszcze ich liczba - zapowiedział.

Prezes RARS przypomniał też, że do Polski w drugiej połowie kwietnia trafi szczepionka firmy Johnson & Johnson. - W tej chwili mogę potwierdzić, że w drugiej połowie kwietnia trafi do Polski około 300 tys. szczepionek J&J - przekazał Kuczmierowski.

Do tej pory - jak wynika z danych resortu zdrowia - pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 otrzymało ponad 4,7 mln osób, a dwie dawki - ponad 2 mln osób. Do tej pory do Polski dotarło blisko 9 mln szczepionek, a do punktów szczepień trafiło ich ponad 7,7 mln. Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r.

ms/PAP