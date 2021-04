Myszojeleń urodził się w Łodzi. Wiadomo, jaką ma płeć

Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu zwrócił on uwagę, że myszojeleń, czyli kanczyl mniejszy, zwany również jawajskim, to jeden z najmniejszych ssaków kopytnych. Mierzy około pół metra i waży do 2 kg, a jego kończyny mają średnicę porównywalną do średnicy ołówka. Prowadzi dość skryty, zazwyczaj nocny tryb życia.

Myszojelenie walczą tupiąc kopytkami

W skład diety myszojeleni wchodzą głównie rośliny. Z uwagi na dość małe rozmiary zjadają głównie to, co spadło na ziemię lub dopiero, co z niej wyrosło. Czasami zdarza im się też uzupełnić dietę o drobne bezkręgowce.

Mimo niepozornych rozmiarów samce zaciekle bronią swojego rewiru. Mają bardzo długie kły, których używają podczas walki.

ZOBACZ: Myszojeleń z wrocławskiego zoo dostał imię. "Gabarytami już zbliża się do dorosłych osobników"

Dodatkowo, by odstraszyć rywala, tupią kopytkami - częstotliwość uderzeń o podłoże może dojść do 7 na sekundę.

- Ze względu na nadal trwające dyskusje co do systematyki tego gatunku, nie ma on nadanego przez IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) statusu zagrożenia. Natomiast głównie ze względu na kłusownictwo obserwowany jest stały spadek liczebności gatunku. Istotnym problemem są też zdziczałe psy, które polują na kanczyle - powiedział Grzegorz Gawlik.

Rzadkie ssaki w ptasich wolierach

W łódzkim ogrodzie zoologicznym mieszka już para tych ssaków oraz ich potomstwo. Kolejne zwierzę tego gatunku na świat przyszło 23 lutego - to samica.

ZOBACZ: Wrocław. W zoo urodził się myszojeleń

Chętnie spaceruje po wybiegu i - jak zapewnia zoo - czuje się bardzo dobrze. Wkrótce będzie wybierane dla niej imię. W tym roku zwierzęta urodzone w łódzkim zoo otrzymują imiona zaczynające się na literę "m".

Jak informuje Gawlik, młodą samicę kanczyla, dwójkę jej rodzeństwa oraz rodziców można oglądać w wolierach świata ptaków.

Mały Arnold z Warszawy

10 listopada ubiegłego roku myszojeleń urodził się we wrocławskim zoo. Udało się wówczas sfilmować narodziny kanczyla filipińskiego, co - jak wskazywali pracownicy wrocławskiego ogrodu - nie udało się jeszcze nikomu na świecie. Myszojeleń z Dolnego Śląska otrzymał imię Sulu, a wybrali je w głosowaniu internauci.

ZOBACZ: Myszojeleń Arnold - nowy mieszkaniec warszawskiego zoo

Samczyk kanczyla jawajskiego przyjechał z kolei w listopadzie ubiegłego roku do zoo w Warszawie. - Arnold to samczyk kanczyla jawajskiego, przyjechał do nas z ogrodu zoologicznego w Bernie – powiedział Marcin Chrapowicki z warszawskiego zwierzyńca w rozmowie z Adrianem Zuchewiczem, reporterem Polsat News.

WIDEO - Arnold to myszojeleń ze stołecznego zoo