Msza bez maseczek i dystansu. Proboszcz zostanie usunięty z parafii

Według przekazanej przez eKAI.pl wiadomości, diecezja paryska poinformowała, że środki sanitarne były przedmiotem jasnych instrukcji.

ZOBACZ: Kościoły zamknięte z powodu epidemii. Ksiądz w Peru odprawia msze na dachu

Władze kościelne regularnie przypominały o tym parafianom.

Kapłani bez maseczek



W oczekiwaniu na zakończenie procedury kanonicznej usunięcia proboszcza, którą rozpoczął Arcybiskup Paryża Michel Aupetit, diecezja zaapelowała do księdza o ścisłe egzekwowanie przestrzegania obostrzeń w tym kościele. Ponadto w czasie weekendu duchowny musi przekazać parafianom komunikat arcybiskupa Paryża z ponownym przypomnieniem obowiązujących zasad - poinformował portal Interia.pl

W sobotę wieczorem, podczas Wigilii Paschalnej, w kościele św. Eugeniusza i św. Cecylii w 9. dzielnicy Paryża wierni uczestniczyli we mszy bez zachowania dystansu i masek.

ZOBACZ: 160 osób na mszy. Sanepid nałożył karę, proboszcz pisze o "donosicielstwie jako grzechu śmiertelnym"

Kapłani również mieli odsłonięte twarze. Eucharystia była podawana do ust zamiast na rękę, wbrew zaleceniom episkopatu.

Zasady obowiązujące w Kościołach

Od roku francuscy katolicy są zobowiązani do przestrzegania obostrzeń sanitarnych w kościołach, co warunkuje organizowanie mszy. Noszenie masek jest obowiązkowe, jedno miejsce na dwa musi być zajęte oraz co drugi rząd ławek musi pozostawać wolny. Komunię należy przyjmować do rąk.

Diecezja paryska poinformowała stację France Info, że jest "zdumiona oczywistym nieprzestrzeganiem podstawowych instrukcji dotyczących obostrzeń sanitarnych".

Podkreślono, że jest to wyjątkowa sytuacja.

WIDEO - Uroczysta parada faraonów w Egipcie. Sarkofagi trafiły do nowego muzeum Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/Polsatnews.pl/Interia