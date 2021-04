"Czeka nas epidemia Parkinsona". Naukowcy podejrzewają składnik środków czyszczących

- Mamy na horyzoncie epidemię Parkinsona – uważa Ray Dorsey, neurolog na Uniwersytecie Rochester i autor książki "Zakończyć chorobę Parkinsona" ("Ending Parkinson's Disease"). Zwana dawniej drżączką poraźną dolegliwość jest obecnie najszybciej rozwijającą się chorobą neurologiczną na świecie. W ciągu ostatniej dekady przybyła jedna trzecia przypadków. Dorsey przewiduje, że w ciągu następnego ćwierćwiecza liczba chorych znów się podwoi.

Trichloroetylen odpowiedzialny za parkinsonizm

Większość przypadków parkinsonizmu to przypadki idiopatyczne – brakuje im wyraźnej przyczyny. Naukowcy wskazują jednak coraz częściej, że jednym z czynników może być kontakt z trichloroetylenem (TCE). To związek, którego używa się w pralniach, w odtłuszczaniu, a nawet w domowych specyfikach do odplamiania dywanów i czyszczenia butów.

Od kilkunastu lat prowadzone są badania środowisk pracy, gdzie kontakt z TCE jest zwiększony i substancja jest uważana za czynnik ryzyka przy zachorowaniu. Pozostaje jednak pytanie, w jakim stopniu codzienny kontakt z trichloretylenem może się do tego przyczyniać.

Nie jest to łatwe do ustalenia między innymi dlatego, że między kontaktem a wystąpieniem objawów może minąć nawet kilka lat. Tymczasem wiele osób jest regularnie narażonych na kontakt z TCE nie tylko przez chemikalia w miejscu pracy, lecz także przez wodę. Amerykańskie badania wskazują, że w Dolinie Krzemowej, gdzie siedzibę mają największe technologiczne firmy, jest też najwięcej obszarów występowania związku.

Normy przekroczone 3400-krotnie

USA są też miejscem – w przeciwieństwie do Unii Europejskiej – gdzie użycie TCE nie jest uregulowane. Setki ton tej substancji są więc co roku zużywane w przemyśle, a tysiące ton – emitowane przez fabryki do środowiska. Szacuje się, że TCE zanieczyszcza do 30 proc. wód gruntowych kraju. Zwykłe kuchenne filtry pomagają pozbyć się czynnika z wody pitnej, ale pozostaje ryzyko kontaktu innymi drogami.

Dlatego USA pracują nad określeniem mapy bezpieczeństwa wodnego pod tym kątem. Nie chcą, by powtarzały się przypadki takie jak ten w Camp Lejeune, bazie piechoty morskiej, gdzie stężenie TCE w wodzie pitnej przekraczało normy 3400-krotnie. W bazie znajduje się miejsce pamięci dzieci, które zmarły po tym, jak ich ciężarne matki były narażone na stały kontakt z substancją.

Choroba Parkinsona jest zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego. Charakteryzuje ją powolne upośledzenie funkcji tego układu. Nie znamy dziś na nią żadnego lekarstwa.

