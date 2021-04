"Wielkanocny cud" w USA. Uratował 12-latka, dzieliło ich 1290 km

Trent Jarrett relacjonował swoją jazdę na quadzie i kiedy pojazd przewrócił się i przygniótł chłopca do ziemi, stream nie ustał.

Pomoc po 20 minutach

12-latek zaczął wykrzykiwać numer telefonu do swojej rodziny, licząc, że ktoś z oglądających ją powiadomi i uratuje go.

Caden Cotnoir, który był jednym z oglądających tę relację, zadzwonił na wskazany numer, dzięki czemu po 20 min na miejsce wypadku przybyła pomoc.

From 800 miles away Caden saved his tiktok friend.



Caden Cotnoir saw Trent Jarrett crash and then dialled the number he could hear him screaming out. https://t.co/N7gV4BvScu